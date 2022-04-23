Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях трьох областей України

Росіяни розпочали примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та Харківську області.

Під організовану окупантами примусову мобілізацію потрапили, зокрема, українські медики. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 23 квітня.

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Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

У повідомленні української розвідки йдеться, що зокрема у місті Вовчанськ, що на Харківщині, молодший медичний персонал первинної медико-санітарної допомоги окупанти примусово відправляють на передову. Вони змушені надавати першу медичну допомогу пораненим росіянам – у разі відмови, їм погрожують розстрілом.

Крім того, окупантами розпочато мобілізаційні заходи серед молоді з-поміж місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської області.

Окупанти майже повністю перекрили можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено також і виїзд у бік Росії. Це ворог робить з метою забезпечення саме мобілізаційних заходів.

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Тим часом у Запорізькій області російські військові та працівники ФСБ шукають людей призовного віку. У розвідці зазначають, що саме ними планують поповнити склад бойових підрозділів Росії на найбільш проблемних напрямках.

В ГУР МО підкреслили, що такі заходи окупанти здійснюють попри переважно проукраїнську налаштованість населення та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам.

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