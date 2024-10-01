Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

Ворог убив 16 наших бійців, які здавалися в полон на Донеччині. Андрій Костін назвав цей злочин наймасовішим відомим випадком страти українських військовополонених на лінії фронту.

Як повідомив Андрій Костін, уже розпочато розслідування цього випадку. Наразі тривають заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

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Окупанти вбили українських полонених на Донеччині

1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з'явилась інформація про ймовірний розстріл представниками збройних сил Росії 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району,

– мовиться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Відео, яке шириться в мережі, фіксує, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки.

"Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", – стверджують прокурори.

Щодо цього воєнного злочину розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Поза сумнівом, такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених – не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва,

– наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Лубінець відреагував

"У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на Покровському напрямку. Це аж 16 солдатів, які, відповідно до Женевських конвенцій, повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон. Однак країна-нелюд вчергове порушила міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених", – написав він.

Як Омбудсман України, Лубінець повідомив листовно про черговий російський злочин до ООН та МКЧХ.

Чиновник наголосив: системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв, мають понести відповідальність.

Важливо! Убивство військовополонених у День захисника та захисниці особливо цинічне. Росіяни вважають себе безкарними, але це не так. Наша розвідка та партизани дістають їх і на окупованих територіях.