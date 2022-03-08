Окупанти розстріляли авто із пенсіонерами: відео із жахливими наслідками

Ворожа армія продовжує нищити цивільне українське населення. Зокрема сьогодні стало відомо, що окупанти безжально гатили по авто в селищі Макарів (Київська область).

Відео із жахливими наслідками опублікували у кількох популярних телеграм-каналах, які висвічують тему війни в Україні, повідомляє 24 канал.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

З камер спостереження видно, як на зустріч цивільному авто під'їжджає російський танк, з якого й відкривається вогонь.

Повідомляється, що пара пенсіонерів їхала додому. За кермом сидів чоловік, якому було за 70 років, приблизно стільки ж було його дружині. Вони зупинилися на дорожній знак "стоп", саме в цей момент їх розстріляли російські загарбники.

Очевидці відзначають, що на транспорті жертв є позначка, що за кермом – люди з інвалідністю.

Нещадно гатили по авто: відео цинічного розстрілу – відео Київ Оперативний

Наслідки злочину російських окупантів – відео Київ Оперативний

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

