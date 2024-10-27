Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому: прокурори почали розслідування

Російські загарбники розстріляли цивільний автомобіль та двох жінок у Селидовому. Прокурори почали розслідування чергового цинічного воєнного злочину окупантів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Крім того, відомо й про інші випадки розстрілів у Селидовому.

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У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних

Зранку 27 жовтня у мережі почала ширитися інформація про вбивства окупантами мирних жителів у місті Селидове. Так, на одному з відео зафіксовано, як російські військові, ймовірно, розстріляли автомобіль з цивільним населенням. Під час атаки у салоні було двоє людей – один з них отримав поранення.

Після інциденту на місце прибули військові Збройних Сил України та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу. Після цього цивільних евакуювали з-під обстрілу. За попередньою інформацією, інцидент стався напередодні – 24 жовтня 2024 року.

Крім того, у мережі пишуть і про інші випадки розстрілів цивільних у Селидовому. Так, окупанти могли також розстріляти двох жінок у місті. Ба більше, в телеграм-каналах поширюється інформація в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, є тіла загиблих цивільних.

Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів. За фактами вбивства окупантами жителів Селидового та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування про порушення законів та звичаїв ведення війни.

Раніше стало відомо про розстріл двох військовослужбовців ЗСУ поблизу Селидового. На кадрах, поширених у мережі, видно, що окупанти поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.