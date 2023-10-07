Окупанти самі нищили свої підрозділи у Малій Рогані: яскраві деталі наступу на Харківщині

Восени 2022 року Сили оборони здійснили блискавичний контрнаступ на Харківщині. Тоді вдалося звільнити й Малу Рогань. Щоправда, успіху посприяли не лише ефективні дії українських воїнів.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника із позивним "Марсель", окупанти так класно воювали, що нищили свої підрозділи. І це надало можливість ЗСУ піти вперед. Про це він розповів у другій частині фільму Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", повідомляє 24 Канал.

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Окупанти вдарили по своїх: з чого почався наступ на Малу Рогань

Як пригадує "Марсель", тоді вони сиділи з командиром 92 бригади, і той постійно затягував наступ ще на день. Щоправда, все змінилося одного дня о 5 ранку. Тоді, за словами комбрига, вийшли ворожі гелікоптери та вдарили по своїх же позиціях.

Це був поштовх для того, щоб ми пішли в атаку та звільнили Малу Рогань. 92 бригада кинулась у наступ одразу ж,

– зауважив "Марсель".

У Малій Рогані ЗСУ фактично знищили 200 полк росіян

Командир 92-ї окремої штурмової бригади Павло Федосенко додає, що Малу Рогань українським захисникам вдалося зайняти протягом двох днів. За підсумками боїв фактично було знищено ворожий 200 полк.

Додамо, що 200-та окрема мотострілкова бригада тоді була одним із найбільш боєздатних підрозділів армії Росії.

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