Окупанти, що діяли у Бучі, були найжорстокішими, – Нєбитов

У поліції розповіли, що найбільше вбитих та закатованих українців – у Бучі. Звідти вивезли вже понад 350 тіл загиблих.

Окупанти в Бучі були найжорстокішими, наголосив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Наскільки небезпечно було у цьому районі під час окупації,

– наголосив Нєбитов.

У Бучі виявили 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій.

Більшість мирних людей росіяни розстрілювали

Загалом росіяни закатували та вбили у Київській області 900 цивільних. Ці люди не мали жодного стосунку до тероборони чи військових справ. Більшість з них були застрелені.

При цьому розбір завалів у Макарові та Бородянці ще триває, там теж можуть бути люди.

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