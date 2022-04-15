Окупанти, що діяли у Бучі, були найжорстокішими, – Нєбитов
15 квітня 2022 , 17:52
Джерело:UkraineMediaCentre Kyiv
У поліції розповіли, що найбільше вбитих та закатованих українців – у Бучі. Звідти вивезли вже понад 350 тіл загиблих.
Окупанти в Бучі були найжорстокішими, наголосив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Важливо Застрелені зі стрілецької зброї: окупанти вбили 900 цивільних на Київщині, – Нацполіція
Наскільки небезпечно було у цьому районі під час окупації,
– наголосив Нєбитов.
У Бучі виявили 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій.
Більшість мирних людей росіяни розстрілювали
Загалом росіяни закатували та вбили у Київській області 900 цивільних. Ці люди не мали жодного стосунку до тероборони чи військових справ. Більшість з них були застрелені.
При цьому розбір завалів у Макарові та Бородянці ще триває, там теж можуть бути люди.
Важливо – Арестович: Україна завдасть удару по Москві в разі нової атаки на Київ: