Окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині, мають частковий успіх
Джерело:Генштаб ЗСУ
російські окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині. На жаль, ворог досягнув часткового успіху.
Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 22 серпня.
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На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх,
– мовиться у повідомленні.
Де ще ворог вів наступ
- Окупанти намагалися наступати на напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка. На щастя, успіху вони не мали й були змушені відійти;
- наразі тривають бої на напрямку Спірне – Веселе, адже там росіяни теж йдуть у наступ;
- невдалими виявилися ворожі спроби наступати на напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема;
- зараз ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб відкинути ворогу на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка;
- відійти назад путінським солдатом довелося після невдалого наступу на напрямку Макарівка на Запоріжжі – Времівка.
Крім того, росіяни йшли штурмом на напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське. Українські військові завадили їм досягти успіху.
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Обстріли прифронтових населених пунктів
- На Харківському напрямку окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.
- На Слов'янському напрямку – біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.
- На Краматорському напрямку під вогнем росіян опинилися Роздолівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Дронівка та Серебрянка.
- Зі ствольної артилерії та РСЗВ окупанти стріляли по Соледару, Зайцевому і Білогорівці на Бахмутському напрямку.
- На Авдіївському напрямку неспокійно було біля Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. На Запорізькому – неподалік Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки.
- На Південнобузькому напрямку путінські солдати обстріляли Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степову Долину, Первомайське, Киселівку, Червону Долину, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляну, Новоолександрівку та Партизанське.
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