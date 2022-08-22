Окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині, мають частковий успіх

22 серпня 2022 , 07:00
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

російські окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині. На жаль, ворог досягнув часткового успіху.

Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 22 серпня.

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На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх,
– мовиться у повідомленні.

Де ще ворог вів наступ

  • Окупанти намагалися наступати на напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка. На щастя, успіху вони не мали й були змушені відійти;
  • наразі тривають бої на напрямку Спірне – Веселе, адже там росіяни теж йдуть у наступ;
  • невдалими виявилися ворожі спроби наступати на напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема; 
  • зараз ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб відкинути ворогу на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка;
  • відійти назад путінським солдатом довелося після невдалого наступу на напрямку Макарівка на Запоріжжі – Времівка.

Крім того, росіяни йшли штурмом на напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське. Українські військові завадили їм досягти успіху.

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Обстріли прифронтових населених пунктів

  • На Харківському напрямку окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.
  • На Слов'янському напрямку – біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.
  • На Краматорському напрямку під вогнем росіян опинилися Роздолівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Дронівка та Серебрянка.
  • Зі ствольної артилерії та РСЗВ окупанти стріляли по Соледару, Зайцевому і Білогорівці на Бахмутському напрямку.
  • На Авдіївському напрямку неспокійно було біля Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. На Запорізькому – неподалік Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки.
  • На Південнобузькому напрямку путінські солдати обстріляли Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степову Долину, Первомайське, Киселівку, Червону Долину, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляну, Новоолександрівку та Партизанське.

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Автор: Софія Мінджоса