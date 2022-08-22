Окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині, мають частковий успіх

російські окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині. На жаль, ворог досягнув часткового успіху.

Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 22 серпня.

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На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх,

– мовиться у повідомленні.

Де ще ворог вів наступ

Окупанти намагалися наступати на напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка. На щастя, успіху вони не мали й були змушені відійти;

наразі тривають бої на напрямку Спірне – Веселе, адже там росіяни теж йдуть у наступ;

невдалими виявилися ворожі спроби наступати на напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема;

зараз ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб відкинути ворогу на напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка;

відійти назад путінським солдатом довелося після невдалого наступу на напрямку Макарівка на Запоріжжі – Времівка.

Крім того, росіяни йшли штурмом на напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське. Українські військові завадили їм досягти успіху.

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Обстріли прифронтових населених пунктів

На Харківському напрямку окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов'янському напрямку – біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.

На Краматорському напрямку під вогнем росіян опинилися Роздолівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Дронівка та Серебрянка.

Зі ствольної артилерії та РСЗВ окупанти стріляли по Соледару, Зайцевому і Білогорівці на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку неспокійно було біля Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. На Запорізькому – неподалік Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку путінські солдати обстріляли Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степову Долину, Первомайське, Киселівку, Червону Долину, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляну, Новоолександрівку та Партизанське.

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