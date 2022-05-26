Окупанти штурмували Устинівку і Лисичанськ: троє людей загинули, пошкоджено гумштаб

Росіяни штурмували Устинівку та Лисичанськ Луганської області. Як наслідок, загинули 3 людей, пошкоджено гуманітарний штаб.

Впродовж доби 25 травня російські окупанти чи не найсильніше гатили з артилерії по Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Внаслідок потрапляння снаряду в гуманітарний центр, пошкодився волонтерський автомобіль. Він доставляв їжу на Луганщині всім, хто її потребував.

Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гумдопомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину,

– поінформував Сергій Гайдай.

Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, 4 будинки в Привіллі, по 2 – в Новодружеську та Гірському.

Це все міста, різної площі та з різною кількістю населення, але міста. В селах і селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше,

– додав очільник Луганщини.

Гайдай розповів, що Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали ще декілька авіаційних ударів.

Наслідки ворожих обстрілів на Луганщині / Фото ОВА

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

Російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Сході. Вони намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

За добу 25 травня загарбники обстріляли із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головним завданням загарбників є повністю захопити Лиман. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Луганщині головною ціллю окупантів є закріпитись у Сєверодонецьку. Вони штурмували Устинівку, але успіху не мали.

Бої тривають і на Бахмутському напрямку. Ворог спробував наступати на Комишуваху, Липове та Нагірне, але безрезультатно.

На Авдіївському напрямку загарбники штурмували Красногорівку, Кам'янку, Авдіївку та Піски, успіху не мали.

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