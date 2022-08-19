Окупанти штурмують Лозове, ідуть бої у напрямку Бахмутського: свіже зведення Генштабу

російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Станом на ранок 19 серпня тривають запеклі бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

Наступи та штурми супроводжуються й активними обстрілами населених пунктів. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України про актуальну ситуацію на фронті.

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Де росіяни проводили активні бойові дії

Ворожі війська вели наступальні бої на напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. Успіху росіяни не мали, то ж були змушені відійти.

Наразі ЗСУ намагаються відкинути ворога на напрямку Покровське – Бахмутське.

Окупанти ведуть штурм на напрямку Лозове – Первомайське, бої тривають.

Росіяни намагалися штурмувати напрямки Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без змін. Вогонь ворожої артилерії накрив Павлівку Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівку, Соснівку, Коробочкине, Шестакове, Дуванку, Гусарівку, Прудянку. Авіацію окупанти застосували біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана.

На Слов'янському напрямку "гаряче" було неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. На Краматорському напрямку – біля Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

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Під ворожий вогонь потрапили Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дар'ївка, Білогорівка та Залізне на Бахмутському напрямку. Крім того, біля Соледара росіяни завдали ударів літаками штурмової авіації.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Новобахмутівку тощо. На Запорізькому – Преображенку, Залізничне, Гуляйполе, Новосілку, Степове, Времівку та Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку окупанти з танків, ствольної та реактивної артилерії гатили вздовж лінії бойового зіткнення, а також завдали авіаудару в районі Миколаївського.

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В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають 3 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Вони готові завдавати ракетні удари по території України, тому не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу.