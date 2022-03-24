Окупанти силою запихають людей в автобуси та примусово евакуюють у Росію

Жителів Лівобережного району Маріуполя окупанти почали масово вивозити на територію Росії. Загарбники змушують людей сідати в автобуси.

Загалом під незаконну депортацію на територію держави-агресорки потрапили приблизно 15 тисяч маріупольців. Це – половина усіх тих, хто досі перебуває у Лівобережному районі.

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Маріупольців насильно вивозять у Росію

Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси,

– повідомили в міськраді.

Там додали, що є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, які засвідчують особу.

Вивезених людей спершу доставляють у так звані "фільтраційні табори". А тоді перерозподіляють по різних віддалених містах Росії.

Станом на 24 березня приблизно 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію держави-агресорки.

Україна зробить все, аби повернути своїх громадян

Попри те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані.

У міськраді наголосили, що це, очевидно, робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Хоча жителі українського міста хочуть саме цього.

Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти,

– прокоментував ситуацію мер Вадим Бойченко.

Він повідомив, що влада формує базу депортованих маріупольців і працюватиме над поверненням їх в Україну.

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