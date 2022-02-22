Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення

Російські окупанти цинічно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення. За словами Юрія Вітренка – голови правління НАК "Нафтогаз" – у цьому є певна системність.

Вітренко пригадав обстріл установки з підготовки газу в Луганській області. Це призвело до того, що без газу залишилися 200 будинків. Очільник "Нафтогазу" наголосив: "було 6 влучень мін і осколків, це спрямована атака".

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Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв'язала Росія проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об'єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність,

– наголосив Вітренко.

Також на Донеччині внаслідок дій окупантів постраждали газопроводи низького тиску.

Вітренко повідомив, що наразі, де це можливо, тривають відновлювальні роботи. Україна робить усе можливе, аби повернути місцевим жителям газ.

Бойовики також гатять по будинках

Станом на 22 лютого окупанти продовжують обстріли.

Зокрема, бойовики обстрілюють мирних жителів Щастя на Луганщині.

Снаряди влучають у житлові будинки.

Упродовж дня Щастя обстріляли 4 рази. Бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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