Окупанти скаржаться, що під ранок Євпаторію атакували дрони

Зранку 14 вересня почали надходити повідомлення, що Євпаторію атакували безпілотники. В мережу викладають фото, на яких можна побачити, що в місті стався вибух.

Власне, про безпілотники повідомлення почали з'являтися у місцевих пабліках ближче 6 ранку. Приблизно в той же час почали писати про те, що буцімто працює ППО.

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Що відомо про атаку дронів

Місцеві мешканці розповідають, що під Євпаторію прилетіли дрони, що по них буцімто працює ППО. Власне, вони чули вибухи. Невдовзі з'явилося фото, на якому можна побачити, що вибух – влучання, а не збитий дрон. У мережі припускають, що могли влучити в установку ППО.

Також надійшла інформація, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію.

Невдовзі інформацію про вибухи в Євпаторії підтвердили на "Суспільному". У виданні, посилаючись на місцевого мешканця, зазначили, що пролунало кілька потужних вибухів.