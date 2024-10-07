Окупанти скинули 4 КАБи на центр Херсона: майже 20 поранених, значні пошкодження інфраструктури

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, ворог знову атакував Херсон.

Росія вдень 7 жовтня вдарила по центру Херсона. Відомо, що атакували керованими авіаційними бомбами.

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Що відомо про обстріл

На Херсон скинули чотири керовані авіабомби. Крім цього, було зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі.

Серед постраждалих – двоє дітей. 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Вони перебувають у стабільному стані.

Відомо про 20 поранених. Росія продовжує завдавати ударів по прифронтових територіях керованими авіаційними бомбами.

Крім цього, 7 жовтня Росія підіймала в повітря МіГ-31К та запускала гіперзвукові ракети. Вибухи пролунали у Києві та на Хмельниччині. Відом, що над столицею збили два "Кинджали", а у Старокостянтинові є влучання в районі аеродрому.