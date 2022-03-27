Окупанти спробують оточити українські сили на Сході, – британська розвідка

У Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Оточити хочуть ті сили, які є перед сепаратистськими районами, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

Важливо На Донбасі українські військові відбили 7 ворожих атак і знищили 8 танків

На Півночі поле бою залишається нерухомим. Місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Цілі окупантів на Сході

На Донецькому напрямку росіяни перегруповують війська. Вони збираються відновити активний наступ. Розвідка з'ясувала, що основною метою загарбників є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основі цілі окупантів:

Попасна та Рубіжне;

вихід до Вугледару та Новотроїцького;

захопленні міста-героя Маріуполя.

До теми – Росія буде намагатись захопити Донбас, але є сумніви, – військовий експерт: