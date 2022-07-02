Окупанти ставилися по-іншому, – прикордонник з "Азовсталі" розповів про полон

До полонених оборонці"Азовсталі" російські окупанти ставляться не так, як до інших. Проте невідомо, чому це саме так.

Про це розповів один зі звільнених прикордонників Павло Піковець. Відео, де герой про це говорив, оприлюднили 2 липня в Держприкордонслужбі.

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Дивилися, як на воїнів, – прикордонник

Чоловік 15 квітня пораненим повернувся до "Азовсталі" з бойового виходу. Його забрали в шпиталь, який базувався в укриттях заводу. Там медики провели йому операцію з вилучення осколків і поставили гіпс.

Після цього Павло перебував на оточеній промзоні, поки наші захисники не почали виходити звідти. Тоді прикордонника забрали в полон.

Хочеться це забути, як сон. Не скажу, що якісь тортури були. До нас – тих, хто з "Азовсталі" – якось ставилися по-іншому. Чи поважали, чи боялися – не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів,

– розповів звільнений захисник.

Він додав, що завжди мав надію, бо знав – має повернутися. "Я знав, до кого – до дружини та доньки", – підсумував оборонець "Азовсталі".

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Відбувся найбільший обмін полоненими

29 червня в ГУР повідомили, що провели найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Додому повернулися одразу 144 захисники України. Поміж них було 95 захисників "Азовсталі", які тримали оборону в оточенні ворога протягом кількох місяців.

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