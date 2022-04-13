Окупанти ставлять блок-пости на всіх вулицях: де зараз найнебезпечніше у Маріуполі

Російські окупанти продовжують намагатись взяти під повний контроль український Маріуполь. На всіх вулицях та кварталах, які вони більш-менш контролюють, встановлюють свої блок-пости.

Саме на блокпостах окупанти вживають першочергових фільтраційних заходів, що є великою небезпекою для містян. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у телеграмі.

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Де у Маріуполі найнебезпечніше

За словами Андрющенка, у Приморському районі міста існує великий ризик обстрілів окупантами житлових кварталів приватного сектору, що примикає до морського порту, оскільки росіяни продовжують намагатись штурмувати порт. Зокрема, у небезпеці багатоповерхівки району "Стрілки".

Від парку "Веселка" / "Меотида" до заводу "Азовсталь" фактично простягається лінія фронту. Тут існує велика ймовірність потрапляння під артилерію окупантів або снайперський вогонь. У міськраді Маріуполя закликають цивільних утриматись від пересування цими територіями, навіть попри бажання врятувати своє майно від російських мародерів.

Петро Андрющенко додав, що у місті періодично з'являється зв'язок від "Київстар" та Vodafone. За його словами, це пов'язано не з роботою українських операторів, а із запуском окупантами власного зв'язку "Фенікс". Радник мера Маріуполя закликав містян, які мають телефон з "Феніксом", телефонувати через Skype або застосунок Yolla.

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