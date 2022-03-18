Окупанти на тимчасово зайнятих територіях вишукують і викрадають тих, хто чинить спротив

Вже понад 20 днів у мережі шириться мем, що у "Росії навіть картопля не може бути free". Окупант звик до того, що на його території ніхто не чинить спротив.

Втім, на українській землі це правило не діє. Тут кожна людина вільна, і має свою думку та позицію.

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Окупанти розшукують активістів і викрадають

Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти хочуть, так би мовити "задобритися", створити собі позитивний імідж. Вирішили роздавати продовольчі товари цивільним.

Але така акція поширюється не на всіх. Якщо людина чинить спротив окупації, то проводять активний пошук та викрадають. Йдеться про затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО / ООС та членів їхніх сімей.

Зауважимо, раніше стало відомо, що мобілізовані окупованого Донецька не в захваті від "спеціальної операції" росіян.

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