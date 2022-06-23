Окупанти у Токмаку викрали найбільшу сонячну станцію в Україні, яка належала депутатам ОПЗЖ

Російські загарбники демонтували та викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію під Токмаком.

Місцеві мешканці повідомляють, що сонячні панелі розбирали, пакували та вивозили протягом тривалого часу. А площа станції – як у 100 футбольних полів.

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Що відомо про станцію

СЕС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" біля Токмака у Запорізькій області – це найбільша сонячна електростанція в Україні. Її площа – 96 гектарів. Потужність станції складала 50 МВт.

За словами журналіста Дениса Казанського, власники цього підприємства – місцеві депутати від партії Опоблок Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Той випадок, коли чекали на Росію – і дочекалися,

– іронізував журналіст.

Росіяни постійно крадуть українське майно

В найбільших масштабах російські окупанти розкрадають українське продовольство, а саме – зерно. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, загарбники вкрали понад пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.

Експорт аграрної продукції важливий для наповнення бюджету України. Росія намагається послабити економіку нашої держави, через що зриває експорт зернових. З цією метою Росія блокує українські порти в Чорному морі, позбавила Україну виходу до Азовського моря та руйнує залізничну інфраструктуру.

Крім того, росіяни викрадають найдорожче – людей. За словами віцепрем’єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, російські окупанти депортували на територію Росії 1,2 мільйона громадян України.

Окупанти навіть крали з Чорнобильскої атомної електростанції. Відомо про крадіжку або нищення 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення. Загальна вартість цього майна складає 135 мільйонів доларів.

Крадіжки стосується не тільки матеріального, а й культури. Мережею почали ширитися відео, де російський співак виконує пісню Скрябіна "Мам", щоправда, російською мовою. Перед цим пропагандисти стверджували, що й мову українську вони також заберуть собі, як трофей.

Відео до теми – крадене зерно з України вже в сирійському порті, – CNN