Окупанти тримають секретаря міськради Нової Каховки Васильєва в підвалі

Російські загарбники незаконно затримали секретаря ради ОТГ Нової Каховки Дмитра Васильєва. Вони утримують його в заручниках.

Так, росіяни тримають політика у підвалі будівлі поліції в Новій Каховці, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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Підвал російські військові використовують як офіс так званої "комендатури".

Чиновника катують

Бойовики тиснуть на Васильєва, аби він змінив своє ставлення до окупантів. До секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Крім того, загарбники утримують в полоні секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха.

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