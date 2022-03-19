Окупанти цинічно вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими

Цинізм ворога не має меж. За інформацією українських захисників, окупанти радять маріупольцям одягати білі пов'язки. Мовляв, це виділятиме цивільне населення.

Про це повідомили у полку "Азов". Вони зазначили, агресор це робить для того, аби пересічних мешканців плутали з російськими військовими.

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В "Азові" наголошують: білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію. Таким чином, вони ховаються за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку.

Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!

– додали захисники Маріуполя.

Зазначимо, що українські захисники героїчно втримують оборону Маріуполя. Ба більше, вони завдають неабияких втрат ворогу.

Наші воїни здійснили рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління. Під час цього знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

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