Окупанти тягнуть тимчасово окупований Південь до складу Росії і вже друкують штампи, – розвідка

3 травня 2022 , 10:47
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Джерело:

Головне управління розвідки МО України

Росія розглядає можливість включення захоплених територій Півдня до складу тимчасово окупованого Криму. Подальша мета країни-окупатки – їхня інтеграція у російський економічний простір.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що про це оголосив радник так званого "глави" Криму з інформаційної політики. Відповідний план розробляють з терміном щонайменше до 2030 року.

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Російські печатки та план інтеграції – окупанти тягнуть захоплені українські території до Росії,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російські окупанти намагаються переконати місцеве населення, що начебто вже встановили остаточний контроль над захопленими територіями. Зокрема, у Генічеську так званий "голова міськради" організував урочисте підняття російського прапора. Місцеві жителі шабаш проігнорували.

Також у ГУР Міноборони заявили, що низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток та штампів. Вони призначаються для окупаційних адміністрацій Маріуполя.

"На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – розповіли у ГУР Міноборони.

Нові "атрибути", за задумом окупантів, мали отримати:

  • заклади освіти;
  • лікарні;
  • поліція; РАЦСи;
  • адміністративні установи.

Окрім того, російські загарбники вже анонсували, що у червні такі ж штампи та печатки планують виготовляти для тимчасово окупованого Херсону.

У Маріуполі проводять "велике прибирання"

У ГУР Міноборони наголосили, що окупанти у Маріуполі проводять "велике прибирання". Російські загарбники шукають та знищують тіла вбитих. Від 15 квітня у місті працюють 3 мобільних крематорії.

ЗСУ завдають ворогу нищівних ударів

Українські захисники та захисниці звільняють захоплені населені пункти та знищують російських загарбників. Станом на 3 травня відомо вже про 24 200 ліквідованих загарбників. 

Також вдалося знищити:

  • танків – 1064 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2567 одиниць;
  • артилерійських систем – 475 одиниць;
  • РСЗВ – 162 одиниці;
  • засобів ППО – 80 одиниць.

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