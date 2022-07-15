Спокійних ночей в окупантів не буде, – нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 142 дня повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що окупанти тероризують мирне населення для того, щоб тиснути на нашу державу, однак нічого їм не вдасться.

Президент розповів про нові санкції ЄС проти росії та відреагував на ракетний терор окупантів. Головні тези глави держави з вечірнього звернення читайте нижче.

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росія повинна відповідати за свої злочини

Володимир Зеленський зазначив, що зараз Євросоюз готує новий санкційний пакет проти росії. Президент наголосив, що головним завданням наших дипломатів є посилення цих санкцій. Зеленський підкреслив, що після удару по Вінниці та інших терористичний актів окупанти повинні отримати справедливу відповіді.

Однак не лише санкції дадуть відповідь окупантам на їхні дії. Зеленський наголосив, що відповідь військові злочинці отримають і від Збройних Сил України.

Свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що зараз триває розслідування удару по Вінниці, щоб встановити всіх причетних до злочину та притягнути їх до відповідальності.

Реакція президента на удар по Миколаєву

Станом на вечір 15 липня 4 людей досі вважають зниклими безвісти унаслідок удару по Вінниці.

Глава держави відреагував на цинічну атаку окупантів по Миколаєву вранці 15 липня, коли під удар потрапили корпуси двох університетів. Дії окупантів Зеленський назвав деградацією.

Немає таких слів в нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати до якого стану деградувала росія. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб закладу освіти не було і нових освітян не змогли навчити,

– наголосив президент.

Однак сподівання російських терористів марні. зеленський підкреслив, що Україна відновить усе зруйноване, зокрема освітні заклади, але разом з тим наша держава збереже своє обличчя. Як зазначив президент, у росії цього не вийде – занадто багато катів та вбивць.

Зеленський подякував США

Президент розповів, що США готують оборонний бюджет країни на наступний рік і в ньому передбачена допомога Україні. Зокрема мова йде про розширення можливостей української військової авіації.

Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо. Хочу ще раз висловити вдячність американському народу, Президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми одержуємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що за останні 2 тижні Україна отримала 3 мільярди доларів від США, що дозволяє забезпечувати соціальні потреби наших громадян. Зеленський підкреслив, що США є лідером у глобальному захисті свободи.

Президент закликає не ігнорувати повітряні тривоги

Володимир Зеленський зазначив, що під час запису його звернення по всій території країни була повітряна тривога й з'явилася інформація про російські атаки в Дніпрі, Кременчуці та Київщині. Тому глава держави звернувся до українців з проханням у жодному разі не ігнорувати повітряні тривоги.

Я дуже прошу вас, вкотре: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися. І ми будемо боротися,

– наголосив президент.

Наприкінці звернення Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження 242 учасників бойових дій – захисників та захисниць України.

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