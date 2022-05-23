Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Російські військові 23 травня увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі "Енергоатому". Наразі за життя Сергія Швеця борються у місцевій лікарні Енергодара.

Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності. Україна переможе, й усі винні будуть знайдені та покарані! – написали у телеграм-каналі.