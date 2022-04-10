Окупанти у Василівці затримали автобуси, які мали евакуювати людей з Бердянська, Енергодара

Ірина Верещук повідомила, що на блокпості у Василівці 10 квітня окупанти затримали українські автобуси. Вони прямували з Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара.

Верещук наголосила, що до людей продовжать прориватися. Відповідну заяву міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зробила, підсумовуючи результати роботи гуманітарних коридорів 10 квітня.

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Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці,

– наголосила Верещук.

Вона також повідомила, що упродовж дня вдалося евакуювати 2 824 людини. Зокрема, 213 маріупольців.

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