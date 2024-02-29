Заморозили побратима в підвалі: окупанти вбили дезертира

Російські загарбники продовжують ліквідовувати своїх же. Цього разу окупанти за наказом командира заморозили дезертира.

Автівку з двома окупантами працівники російської ДПС зупинили в Кіровській області. У багажнику виявили труп. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.

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Спочатку побили, а тоді кинули в підвал

Вночі 23 лютого поліцейські зупинили "Ладу-Гранту". Пасажир відчинив двері і спробував втекти, втім, не вдалося. Коли ж відкрили багажник, побачили тіло чоловіка. Ним виявився 44-річний Роман Шишкін із місцевого селища Рудничний. Та найцікавіше, що він побратим затриманих окупантів.

Під час допиту водія Олексія С. і пасажира Ігоря Г. з'ясувалося, що Шишкін служив за контрактом, однак, нещодавно поїхав з місця дислокації і вирушив додому.

Пропагандисти пишуть, що командир попросив окупантів, які теж жили в Кіровській області, повернути втікача до частини. Дезертира знайшли, але домовитися не вдалося. Загарбник буцімто відмовився повертатися на фронт.

"Тоді чоловіка побили та перевезли до Кірова, де кинули у підвал роздягненим. Іноді нападники заходили до підвалу, щоб знову побити Романа. За кілька днів Шишкін помер", – пишуть російські телеграм-канали

Окупанти спробували вивезти труп з міста, втім, не вдалося. До речі, експертиза показала, що Роман помер від переохолодження. Підозрюваних заарештували.