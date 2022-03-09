Окупанти вбили жінку у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня у Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк 8 березня пережив найстрашнішу добу за час війни. Багато будинків зруйновані, є загиблі.

Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день. Сталося це на вулиці 8 березня у Сєвєродонецьку.

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Про трагедію повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що російські окупанти продовжують розстрілювати житлові квартали наших міст.

Обстріли у Сєвєродонецьку

Лише Сєвєродонецьк за 24 години тричі потрапив під масштабні обстріли:

двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні;

та вчора о 12:50.

За добу по області – 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Також знайшли тіла 10 загиблих, поранення отримали 9 осіб.

Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках,

– зазначив Гайдай.

До слова, упродовж 8 березня ворог обстріляв не лише Сєвєродонецьк, а й Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Кремінну, Метьолкіне.

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