Вбивство сталося через висловлювання водія про Україну. Про це повідомило 24 канал джерело у розвідці.

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Жорстоке вбивство

Як нам стало відомо, 33-річного капітана збройних сил росії затримали за умисне вбивство таксиста.

Сам офіцер поясним, що їхав у таксі, а водій висловив думку, що дарма напали на Україну. Внаслідок цього окупант вистрілив у шофера чотири рази.

окупанти цинічно вбивають українців

російських вбивць нагороджують за знущання з українців і масові вбивства. Про це свідчить перехоплена розмова між родичами-загарбниками. рашист зухвало хизується, що 25 мирних людей виїжджали автобусом, але їх вбили. Інший розказує, що планує зґвалтувати українку. Росіянин називає свої дії "побаченням" та сміється. Він заявив, що дівчина вже в полоні, її зв'язали.

Крім того, колишній російський військовий добровільно та публічно зізнався у скоєних в Україні злочинах. На момент інтерв'ю він перебував у Бєлгородській області росії та готувався відправитись на інший напрямок.

Також один із рашистів у телефонній розмові розповів, що вбив 30 мирних українців. Спілкуючись телефоном, окупант зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді "накосячив", за що планує вибачитися.

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