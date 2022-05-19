Окупанти вчинили пожежу у готельному комплексі "Сосновий бор" в Енергодарі

В окупованому загарбниками готельному комплексі "Сосновий бор", що в Енергодарі, спалахнула пожежа. Все через ексдепутата від ОПЗЖ Андрія Шевчіка та його новопризначеного заступника з Макіївки.

Деталі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він розповів, що колаборант зі своїм заступником перетворили готель на свою резиденцію.

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Однак вони не змогли "впоратися із напругою". Як наслідок – в одному з приміщень готелю сталася пожежа. Займання ліквідовували підрозділи ДСНС, які прибули на місце події.

Навіть діти знають, що з вогнем жарти погані! Але це не про орків! Вкотре наголошуємо: Необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки може привести до трагічних випадків, не сумісних з життям,

– додав Орлов.

Яка ситуація в Енергодарі

Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Російські військові вриваються до квартир мирних жителів та забирають чоловіків.

У такий спосіб вони хочуть створити картинку для своєї пропаганди, мовляв, жителі Енергодару виявляють бажання приєднатися до Росії. Звісно, це все вигадки.

Насправді окупанти хочуть остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", щоб знищити енергетичну систему України.

Загарбники викрадають людей

Місцеві розповідають, що в Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Вже відомо про 6 викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто живе у квартирах, на автоматному прицілі.

До того ж російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення. Комунальне підприємство "Єдині інформаційні системи" більше не може виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста. Відтак в ОВА повідомили, що його фінансування тимчасово призупинили, а рахунки підприємства зараз заблоковані.

Все відновлять, коли виженуть окупантів з Енергодару. Співробітникам, які хочуть працювати у межах українського законодавства, запропонували поки перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

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