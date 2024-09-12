Влучання в густонаселеному районі: росіяни вдарили КАБом по Харкову

Окупанти скинули керовані авіабомби на Харків. Є кілька влучань у густонаселеному районі міста.

Про те, що росіяни завдають ударів по Харкові, голова ОВА написав о 16:46. Після 17:00 у місті почули повторний вибух.

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Росія атакувала Харків КАБами

Незадовго до того, як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили, що на місто летить КАБ.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог двічі поцілив по густонаселеному району Харкова. На місце одразу скерували рятувальні служби.

Два прильоти по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,

– написав Терехов.

Що відомо про наслідки обстрілу

Станом на цю мить відомо, що є влучання біля приватного будинку у Харкові – про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що це попередні дані, оскільки служби все ще оглядають місце обстрілу. Інформації про травмованих наразі немає.

Удари прийшлися по приватному сектору. Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила,

– додав о 17:12 міський голова.

Також керівник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко повідомив, що росіяни завдали удару КАБом поблизу Дергачів. Згодом цю інформацію підтвердили у військовій адміністрації. Синєгубов розповів, що у Дергачах пошкоджені приватні будинки.

Ща словами Задоренка, у 65-річної жінки гостра реакція на стрес. "Інформація щодо інших постраждалих та значні руйнування не надходила", – додав він.