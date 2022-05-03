Окупанти вдарили по 6 залізничних станціях: пошкодження інфраструктури тяжкі

Росіяни ввечері 3 травня запустили ракети одразу в 6 залізничних станцій. Внаслідок цього, сильно пошкоджена інфраструктура.

Удар завдали по сполученнях у різних областях. Про це ввечері того ж дня повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

У цей день Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

Затримуються багато потягів

Російські війська завдали ракетного удару по станціях у центральній та західній частині України. За попередніми даними, поміж залізничників та пасажирів постраждалих немає.

Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги. Затримано 14 пасажирських поїздів,

– написав представник компанії.

Він додав, що станом на 22:16 вже кілька потягів відправилися. В Укрзалізниці вже оприлюднили список рейсів, які затримались.

Що відомо про ці ракетні удари

О пів на 7 годину вечора пролунали сигнали повітряної тривоги на більшості території України. Загалом сирени гуділи у 22 областях.

Станом на 20:30 у багатьох містах вже були чутні й вибухи. Такі повідомлення оприлюднювали жителі Вінниці, Львова, Києва, Одеси, Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

Є постраждалі на Дніпропетровщині

Росіяни, зокрема, частково зруйнували залізничну інфраструктуру у Кам'янському, що в Дніпропетровській області. Про це написав о 22:35 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено,

– написав посадовець.

Він зазначив, що в районі було 2 "прильоти". Внаслідок ударів постраждала 1 одна людина.

Вперше вдарили по Закарпаттю

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив про перший удар по області. Там ракета ворога влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу Воловці, що у Мукачівському районі.

Проте були й інші пошкодження. Оскільки вдарили сильним боєприпасом, у радіусі 500 метрів вибило вікна. Також уламки ракети пошкодили автомобілі поряд.

Що відомо про пошкодження у Львові

Невдовзі після цього мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті є пошкодження кількох інфраструктурних об'єктів. Через дії ворога почалися перебої зі світлом одразу в кількох районах міста. Зокрема, були такі проблеми у кількох медичних закладах.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські ракети влучили в 3 підстанції. Як наслідок, щонайменше дві людини зазнали поранень. Також через цю атаку залишилися без електропостачання 2 насосні підстанції.

Які потяги затрималися:

№ 25 "Рахів – Одеса" (+1 година);

№49 "Трускавець – Київ" (+ 1 година 30 хвилин);

№60 "Чоп – Київ" (+2 години);

№22 "Трускавець – Харків" (+3 години);

№749 "Київ – Івано-Франківськ" (+1 година).

№231 "Дніпро – Львів" (+3 година);

№53 "Дніпро – Одеса" (+3 години);

№75 "Кривий Ріг – Київ" (+2 години);

№175 "Запоріжжя – Жмеринка" (+2 години);

№85 "Запоріжжя – Львів" (+1,5 години);

№37 "Запоріжжя – Київ" (+1,5 години).

Також у двох рейсів перенесли час відправлення:

№12 "Львів – Київ";

№4 "Львів – Запоріжжя".

Детальніше – мер Львова розповів про наслідки атаки: дивіться відео