Окупанти вдарили по 6 залізничних станціях: пошкодження інфраструктури тяжкі
Джерело:телеграм Олександра Камишіна
Росіяни ввечері 3 травня запустили ракети одразу в 6 залізничних станцій. Внаслідок цього, сильно пошкоджена інфраструктура.
Удар завдали по сполученнях у різних областях. Про це ввечері того ж дня повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
У цей день Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю
Затримуються багато потягів
Російські війська завдали ракетного удару по станціях у центральній та західній частині України. За попередніми даними, поміж залізничників та пасажирів постраждалих немає.
Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги. Затримано 14 пасажирських поїздів,
– написав представник компанії.
Він додав, що станом на 22:16 вже кілька потягів відправилися. В Укрзалізниці вже оприлюднили список рейсів, які затримались.
Що відомо про ці ракетні удари
О пів на 7 годину вечора пролунали сигнали повітряної тривоги на більшості території України. Загалом сирени гуділи у 22 областях.
Станом на 20:30 у багатьох містах вже були чутні й вибухи. Такі повідомлення оприлюднювали жителі Вінниці, Львова, Києва, Одеси, Дніпропетровщини та Кіровоградщини.
Є постраждалі на Дніпропетровщині
Росіяни, зокрема, частково зруйнували залізничну інфраструктуру у Кам'янському, що в Дніпропетровській області. Про це написав о 22:35 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено,
– написав посадовець.
Він зазначив, що в районі було 2 "прильоти". Внаслідок ударів постраждала 1 одна людина.
Вперше вдарили по Закарпаттю
Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив про перший удар по області. Там ракета ворога влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу Воловці, що у Мукачівському районі.
Проте були й інші пошкодження. Оскільки вдарили сильним боєприпасом, у радіусі 500 метрів вибило вікна. Також уламки ракети пошкодили автомобілі поряд.
Що відомо про пошкодження у Львові
Невдовзі після цього мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті є пошкодження кількох інфраструктурних об'єктів. Через дії ворога почалися перебої зі світлом одразу в кількох районах міста. Зокрема, були такі проблеми у кількох медичних закладах.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські ракети влучили в 3 підстанції. Як наслідок, щонайменше дві людини зазнали поранень. Також через цю атаку залишилися без електропостачання 2 насосні підстанції.
Які потяги затрималися:
- № 25 "Рахів – Одеса" (+1 година);
- №49 "Трускавець – Київ" (+ 1 година 30 хвилин);
- №60 "Чоп – Київ" (+2 години);
- №22 "Трускавець – Харків" (+3 години);
- №749 "Київ – Івано-Франківськ" (+1 година).
- №231 "Дніпро – Львів" (+3 година);
- №53 "Дніпро – Одеса" (+3 години);
- №75 "Кривий Ріг – Київ" (+2 години);
- №175 "Запоріжжя – Жмеринка" (+2 години);
- №85 "Запоріжжя – Львів" (+1,5 години);
- №37 "Запоріжжя – Київ" (+1,5 години).
Також у двох рейсів перенесли час відправлення:
- №12 "Львів – Київ";
- №4 "Львів – Запоріжжя".
Детальніше – мер Львова розповів про наслідки атаки: дивіться відео