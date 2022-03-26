Окупанти вдарили по Львову: просять не поширювати фото і відео наслідків
26 березня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Садового
У суботу, 26 березня, у Львові пролунали вибухи. Інформацію про це підтвердив мер міста та глава Львівської ОДА.
Людей закликали залишатися в укриттях.
Зверніть увагу В ОП закликали офіційно визнати Росію державою-терористом
Вибухи у Львові
Садовий заявив, що вони чекають на інформацію від військової адміністрації. Він також вкотре закликав людей не поширювати фото та відео наслідків.
Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграм повідомив, що біля міста пролунало три потужних вибухи зі сторони Кривчиць. Він закликав містян зберігати спокій та залишатися в укриттях.
У Росії депутат закликав до розширення географії війни: дивитися відео