Російські війська завдали удару по навчальному закладу у Чугуєві. Будівля сильно пошкоджена, є постраждала.

Пошкоджено також житловий будинок неподалік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Галину Мінаєву, міську голову Чугуєва.

Що відомо про ворожий удар по Чугуєву?

Ворог завдав удару безпілотниками по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік.

Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників на сході Харківщини. Вони тримали курс на південь.

Які атаки безпілотниками нещодавно здійснював ворог?