Окупанти вдарили по навчальному закладу Чугуєва: є постраждала
- Російські війська завдали удару по навчальному закладу у Чугуєві, будівля сильно пошкоджена.
- Внаслідок обстрілу постраждала жінка з гострою реакцією на стрес; пошкоджено також житловий будинок.
Російські війська завдали удару по навчальному закладу у Чугуєві. Будівля сильно пошкоджена, є постраждала.
Пошкоджено також житловий будинок неподалік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Галину Мінаєву, міську голову Чугуєва.
Що відомо про ворожий удар по Чугуєву?
Ворог завдав удару безпілотниками по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік.
Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників на сході Харківщини. Вони тримали курс на південь.
Які атаки безпілотниками нещодавно здійснював ворог?
Увечері 11 жовтня в північних районах Харкова чули вибух. Монітори повідомляли про "Шахеди", зокрема в Лозівському районі. Також ППО нібито працювала в Бєлгородській області Росії.
Ввечері 10 жовтня дрони атакували автомобілі "Чернігівобленерго". Уже під час робіт із ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства.