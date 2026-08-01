Окупанти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині: є постраждалі

У суботу, 1 серпня, Росія атакувала Дніпропетровщину. Ворог вдарив по маршрутці з пасажирами, внаслідок чого відомо про постраждалих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Які наслідки атаки?

Російські війська близько 15:40 прицільно вдарили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу. На момент атаки в ньому їхали пасажири. Удар стався поблизу одного з сіл Червоногригорівської громади Нікопольського району.

За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб. Серед травмованих – 16-річний хлопець. Попередньо, двоє людей перебувають у важкому стані.

У поліції Дніпропетровщини додали, що усіх постраждалих госпіталізували. Йдеться про двох жінок, чотирьох чоловіків та підлітка.

Наслідки удару російського дрона по Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу,

– уточнив Вигівський.

Внаслідок російського терору автобус загорівся. Правоохоронці встановлюють усі обставини атаки та відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, вранці окупанти атакували пересувне відділення Укрпошти на Чернігівщині. Внаслідок удару постраждали начальниця відділення та водій.