Окупанти вдарили по гуртожитку на Салтівці у Харкові: багато жертв і постраждалих
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Ввечері 17 серпня росіяни вкотре обстріляли Харків. Внаслідок атаки загинули щонайменше 7 людей.
Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також обстріл прокоментував мер міста Ігор Терехов.
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Окупанти обстріляли Салтівку
Синєгубов розповів, що ввечері 17 серпня росіяни вчергове вдарили по Салтівці.
І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці,
– додав голова ОВА.
Він зауважив, що станом на 22:13 окупанти продовжували завдавати хаотичних ударів. Тому місцевим жителям варто перебувати в укриттях.
росіяни знову вдарили по Салтівці / Фото Кирила Тимошенка
Синєгубов спершу повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Однак вже за кілька хвилин кількість жертв окупантів зросла.
"На жаль, кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 – отримали поранення", – зазначив голова ОВА.
Кількість жертв зросла
Орієнтовно о 01:14 18 серпня Олег Синєгубов написав, що загиблих вже семеро. Також пояснив, що саме відомо про стан поранених. Зокрема, що:
- серед поранених – 11-річна дитина;
- один чоловік перебуває у тяжкому стані;
- інші госпіталізовані – в середньому стані.
Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці,
– запевнив очільник ОВА.
Внаслідок атаки постраждали багато людей / Фото Олега Синєгубова
Міський голова також відреагував на цей жахливий обстріл.
"Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитим російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі", – зауважив Терехов.
На місці працюють рятувальники та медики / Фото Кирила Тимошенка
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На черговий жахливий обстріл окупантів відреагував президент
За словами президента Володимира Зеленського, коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль.
Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо,
– розповів глава держави.
Президент додав, що це був підлий та цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля загарбників.
"Не пробачимо, помстимося", – наголосив Зеленський.
Дивіться відео з місця події:
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