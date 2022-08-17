Окупанти вдарили по гуртожитку на Салтівці у Харкові: багато жертв і постраждалих

Ввечері 17 серпня росіяни вкотре обстріляли Харків. Внаслідок атаки загинули щонайменше 7 людей.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також обстріл прокоментував мер міста Ігор Терехов.

До теми Окупанти посилили удари у Харкові, гатили з С-300: нові деталі нічних обстрілів міста

Окупанти обстріляли Салтівку

Синєгубов розповів, що ввечері 17 серпня росіяни вчергове вдарили по Салтівці.

І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що станом на 22:13 окупанти продовжували завдавати хаотичних ударів. Тому місцевим жителям варто перебувати в укриттях.



росіяни знову вдарили по Салтівці / Фото Кирила Тимошенка

Синєгубов спершу повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Однак вже за кілька хвилин кількість жертв окупантів зросла.

"На жаль, кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 – отримали поранення", – зазначив голова ОВА.

Кількість жертв зросла

Орієнтовно о 01:14 18 серпня Олег Синєгубов написав, що загиблих вже семеро. Також пояснив, що саме відомо про стан поранених. Зокрема, що:

серед поранених – 11-річна дитина;

один чоловік перебуває у тяжкому стані;

інші госпіталізовані – в середньому стані.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці,

– запевнив очільник ОВА.



Внаслідок атаки постраждали багато людей / Фото Олега Синєгубова

Міський голова також відреагував на цей жахливий обстріл.

"Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитим російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі", – зауважив Терехов.



На місці працюють рятувальники та медики / Фото Кирила Тимошенка

Зауважте Жінка, поранена під час обстрілу Салтівки у Харкові, померла у лікарні

На черговий жахливий обстріл окупантів відреагував президент

За словами президента Володимира Зеленського, коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль.

Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо,

– розповів глава держави.

Президент додав, що це був підлий та цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля загарбників.

"Не пробачимо, помстимося", – наголосив Зеленський.

Дивіться відео з місця події:

Варто подивитися – кобзар із Харкова розповів свою щемливу історію: відео