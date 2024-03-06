Окупанти вдарили по торговельному центрі Дніпропетровщини: там могли бути люди

6 березня 2024, 17:39
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Російські окупанти вдарили по одному з торговельних центрів Нікополя Дніпропетровської області. Там спалахнула пожежа.

Відповідну інформацію журналістам розповіли у Нікопольській районній військовій адміністрації. Інцидент трапився 6 березня 2024 року. 

Дивіться також Росія вдарила по Сумах, вибухи гриміли в Одесі: усе, що відомо про нічну атаку "Шахедами"

Що відомо про обстріл Нікополя 

Орієнтовно о 17:08 журналісти повідомили, що Росія вдарила по одному з торговельних центрів Нікополя.

Чи є жертви нині невідомо. Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі,
– повідомила місцева влада. 

Проте у телеграм-каналах написали, що у торговому центрі могли бути люди. 

 

 

Автор: Діана Квасневська