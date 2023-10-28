Окупанти вдарили по центру Херсона: є руйнування у приватному секторі

У Херсоні в ніч проти 28 жовтня пролунали кілька вибухів. За словами місцевої влади, росіяни вдарили по місту з лівого берега.

Про це у своєму телеграмі повідомив Роман Мрочко, начальник Херсонської МВА. Відповідне повідомлення він опублікував після 5:30.

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Про жертв чи постраждалих ще не заявляли

Мрочко написав, що внаслідок російської атаки, на жаль, є руйнування у приватному секторі Херсона. Про постраждалих наразі невідомо, цю інформацію ще уточнюють.

Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях,

– закликав Мрочко.

Варто зазначити, що у ніч проти 28 жовтня у Херсонській області кілька разів лунали сирени. Повітряну тривогу оголошували перед опівніччю – о 23:31. Про відбій оголосили о 23:54. Потім небезпека для мешканців регіону тривала з 01:07 до 01:30, з 01:57 до 2:33, а також з 4:20 до 4:53.

Окупанти активно обстрілюють Херсон

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з 9.45 до 18.30 російські окупаційні війська поранили 8 жителів Херсона. Наймолодшому з них – 36 років. Чоловік зазнав травм під час атаки ворога по Дніпровського району міста. Найстаршій із постраждалих – 83. Вона травмувалася через удар ворога по середмістю.