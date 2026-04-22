Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинула людина, є постраждалий

Росіяни вночі 22 квітня вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є жертва та постраждалий.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку?

Російська армія уночі 22 квітня атакувала Запорізьку область. Так, близько 4-ї ранку Федоров повідомляв про вибухи в регіоні.

Вже зранку він уточнив, що Росія вдарила по транспортній інфраструктурі. На жаль, загинув чоловік. Щонайменше одна людина отримала поранення.

Зверніть увагу!

У ніч на 22 квітня Росія також атакувала Одесу. Там. прогриміла серія вибухів. Наразі про руйнування та постраждалих не повідомляли.

Росія посилює обстріли?

Очільник МЗС України Андрій Сибіга днями попередив, що Росія готується до посилення обстрілів. За даними розвідки, окупанти планують здійснювати до 7 масованих атак щомісяця.

Експерти пояснюють, що така загроза дійсно реалістична, однак посилення атак не означає, що ворог має більше засобів для терору. Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський вважає, що такі плани ворога спрямовані насамперед на виснаження української ППО.

Крім того, росіяни змінили тактику атак. Експерти в коментарі 24 Каналу підкреслюють, що ворог відходить від нічних атак. Натомість, окупанти прагнуть цілодобово запускати дрони.