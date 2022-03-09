Окупанти вдарили ракетами по гуртожитку у Житомирі: є загиблі

​​Уночі на 9 березня Житомирщина знову потерпала від авіаударів. Там окупанти нанесли прямий ракетний удар по гуртожитку.

У результаті є загиблі та травмовані. Наразі на місцях подій працюють поліцейські.

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Прямий авіаудар по гуртожитку

Відомо, що окупанти вгатили у гуртожиток після 20 години. Унаслідок цього – багатоквартирний будинок повністю зруйновано.

На жаль, загинули 4 людей. Ще 3 отримали поранення. Рятувальники досі продовжують розбирати завали.

Окупанти вгатили кілька разів по Житомирщині

Також ракетного удару зазнало приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Інформації про постраждалих людей там поки немає.

Авіаудари прийшлися і по Малинській громаді. Так, у селі Малинівка зруйновано приватні будинки. Загинули 5 людей, 2 з яких – діти.

У селі Недашках від ракетного влучення ворожої авіації постраждали приміщення місцевої школи та лісництва. Відомостей про постраждалих людей попередньо не надходило.

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