Окупанти вдарили вранці по закинутому заводу на Дніпропетровщині: фото з місця подій
28 квітня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
Вранці 28 квітня окупанти знову обстріляли ракетами Дніпропетровщину. Цього разу росіяни поцілили у будівлю покинутого заводу.
Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що "приліт" стався у Синельниківському районі.
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На території колишнього заводу – нічого не було
На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає. У будівлі потрощило вікна, а на подвір'ї утворилась вирва.
Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону,
– узагальнив Резніченко.
Коротко про ракетні обстріли російськими військами Дніпропетровщини:
- 27 квітня одну з ворожих ракет силам ППО вдалось збити ракету над територією області.
- 23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровському районі: вони пошкодили газопровід та лінію електропередач.
- 10 квітня стало "рекордним" для регіону. Тут зафіксували одразу 7 прильотів, були постраждалі.
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