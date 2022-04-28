Окупанти вдарили вранці по закинутому заводу на Дніпропетровщині: фото з місця подій

Вранці 28 квітня окупанти знову обстріляли ракетами Дніпропетровщину. Цього разу росіяни поцілили у будівлю покинутого заводу.

Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що "приліт" стався у Синельниківському районі.

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На території колишнього заводу – нічого не було

На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає. У будівлі потрощило вікна, а на подвір'ї утворилась вирва.

Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону,

– узагальнив Резніченко.

У покинутій будівлі вибито вікна / Фото Дніпропетровської ОВА

На подвір'ї утворилась вирва / Фото Дніпропетровської ОВА

Коротко про ракетні обстріли російськими військами Дніпропетровщини:

27 квітня одну з ворожих ракет силам ППО вдалось збити ракету над територією області.

23 квітня окупанти поцілили ракетою у Дніпровському районі: вони пошкодили газопровід та лінію електропередач.

10 квітня стало "рекордним" для регіону. Тут зафіксували одразу 7 прильотів, були постраждалі.

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