Окупанти вдаються до прямого шантажу матерів полонених: вимагають тисячі євро

Окупанти у Маріуполі вимагають від відомої кінематографістки Ольги Новікової 5 тисяч євро за збереження життя її сина. Він вступив до лав тероборони і зараз перебуває в полоні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Окупанти шантажують кінематографістку

Як розповів Андрющенко, 24 квітня Ользі Новіковій з аккаунту її сина подзвонили російські військові. Вони заявили, що Олексія Новікова взяли в полон і вимагають 5 тисяч євро за збереження йому життя.

Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка (25 квітня – 24 канал). Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту. Це – справжній тероризм,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Що відомо про Олексія Новікова

Хлопця тримають в районі селі Малоянісоль. Олексій Новіков проходив службу в теробороні. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає.

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