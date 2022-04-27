Окупанти вдруге обстріляли той самий міст через Дністровський лиман на Одещині

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман, що на Одещині. Внаслідок ворожого обстрілу міст зруйнований.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. За його даними, повторний обстріл стався о 6:45.

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Камишін сказав, що ступінь ураженості інфраструктури можна буде визначити після закінчення повітряної тривоги. Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що міст через Дністровський лиман на Одещині зруйновано.

Міст дійсно має велике значення, адже забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною нашого регіону,

– пояснив Братчук.

За попередніми даними, постраждалих залізничників немає.

Попередня атака на міст: що відомо

26 квітня росіяни завдали ракетного удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, і пошкодили його залізничну колію. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

З міркувань безпеки рух мостом перекрили. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху.

Зауважимо, що нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський переконаний, що захист Одеси та всього Півдня України вибудований грамотно.

"Спроможностей ворога навіть немає для того, щоб вчиняти активні дії, окрім як терористичні атаки, які вражають в основному мирну інфраструктуру. Іншими способами ведення війни він (ворог – 24 канал) похвалитись не може", – підкреслив Веніславський.

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