Окупанти ведуть активні бойові дії в районі Олександрівки, – Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні дані щодо ситуації на фронті станом на 20 квітня. Зокрема, вони повідомили про дії окупантів на Південнобузькому напрямку.

На цьому напрямку російські окупанти стараються зосередити ключові зусилля на утримання тих рубежів, які вони зайняли.

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Генштаб про ситуацію на фронті

Ворог обстрілює позиції українських військових. Також повідомляють, що осійські загарбники ведуть активні бойові дії в районі селища Олександрівка.

У Генштабі додають, що далі ворог буде продовжувати обстрілювати позиції ЗСУ та підтримувати бойову активність з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

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