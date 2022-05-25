Окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають

Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогові. Наразі окупанти активно наступають на Сєвєродонецькому напрямку. Там бойові дії не припиняються ані вдень, ані вночі.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, російські бійці продовжують наступ на Сєвєродонецьк. Бойові дії в районі цього населеного пункту тривають. А гатять окупанти, зокрема, з артилерії.

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Зазначимо, що російські військові планують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Також вони намагаються контролювати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Яка зараз ситуація на інших напрямках: коротко про головне

Волинський і Поліський напрямки. Батальйони збройних сил Білорусі посилено охороняють кордон з Україною. Водночас існує загроза ракетних, а також авіаційних ударів з країни.

Сіверський напрямок. На території Брянської області окупанти займаються облаштуванням опорних пунктів. Також вони гатять з артилерії та мінометів по позиціях ЗСУ, а також цивільній інфраструктурі на Сумщині.

Харківський напрямок. Тут загарбники намагаються утримати позиції, які вони вже зайняли. Крім того, не полишають спроб наступати на напрямку Тернової, але все безрезультатно.

Слов'янський напрямок. Упродовж минулої доби минулося без активних дій з боку російських військових. Наразі вони проводять розвідку, а також готуються відновлювати наступ. Також відомо, що гатять з артилерії, мінометів, танків і ствольної зброї по району Святогірська та Довгенького, а з авіації – по Байраку.

Лиманський напрямок. Тут же окупанти активізували бойові дії. По району Лиману вороги відкривають вогонь як з артилерії, так і з авіації.

Бахмутський напрямок. Російські бійці зазнають втрат. А все тому, що безрезультатно намагаються атакувати наших військових у районі Комишувахи, Яковлівки та Троїцького.

Авдіївський напрямок. По позиціях наших військових, а також цивільній інфраструктурі окупанти б'ють в районах Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Оріхова та Новосілки. Крім того, використовували вони штурмову авіацію по Кам'янці, Авдіївці та Новомихайлівці.

Південнобузький напрямок. Тут окупанти не вели активний бойових дій. Натомість проводили контрбатарейну боротьбу. Крім того, займалися спорудженням переправ.

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