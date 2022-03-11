Окупанти ведуть обстріл по білоруських Бухличах та Верхньому Теребежеві, – Повітряні Сили

Прикордонний загін спостерігає зайняття населеного пункту Копані. Росіяни також обстрілюють пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі. Це робиться для того, щоб втягнути Білорусь у війну з Україною.

О 14:30 українські розвідники повідомили про те, що російські літаки вилетіли з Білорусі, зайшли на територію України та напали на населений пункт Копані, що у Білорусі.

Важливо Російська авіація готується атакувати об'єкти в Білорусі, – Резніков звернувся до білорусів

Повний текст повідомлення:

ТЕРМІНОВО !!!

Важлива інформація!!!

Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому ДУБРОВИЦЯ (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. ГОРОДИЩЕ та ТУМЕНЬ, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту КОПАНІ (Білорусь).

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом!

Це ПРОВОКАЦІЯ!

Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!

UPD: є інформація про обстріл н.п. Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь)

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Важливо: Звернення Арестовича до білорусів у зв'язку з російською озброєною провокацією – дивіться відео