Окупанти ведуть обстріл по білоруських Бухличах та Верхньому Теребежеві, – Повітряні Сили
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Прикордонний загін спостерігає зайняття населеного пункту Копані. Росіяни також обстрілюють пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі. Це робиться для того, щоб втягнути Білорусь у війну з Україною.
О 14:30 українські розвідники повідомили про те, що російські літаки вилетіли з Білорусі, зайшли на територію України та напали на населений пункт Копані, що у Білорусі.
Важливо Російська авіація готується атакувати об'єкти в Білорусі, – Резніков звернувся до білорусів
Повний текст повідомлення:
ТЕРМІНОВО !!!
Важлива інформація!!!
Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому ДУБРОВИЦЯ (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. ГОРОДИЩЕ та ТУМЕНЬ, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту КОПАНІ (Білорусь).
Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом!
Це ПРОВОКАЦІЯ!
Мета - втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!
UPD: є інформація про обстріл н.п. Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь)
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