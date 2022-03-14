Після повного провалу наземного наступу російські окупанти обрали терористичну тактику. Вони атакують мирне населення та ведуть вогонь з цивільних об'єктів, щоб прикритися від відповіді ЗСУ.

Російські окупанти бояться прямих сутичок із ЗСУ, адже вже зазнали шалених втрат. Вони намагаються прикритися мирним населенням, адже знають, що українські герої ніколи не відкриють вогонь по мирних жителям.

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Вогонь з храмів та цивільних об'єктів

Ворог продовжує використовувати терористичну тактику та прикриватися цивільним населенням.

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

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