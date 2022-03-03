Окупанти ведуть вогонь по цивільних кораблях і захоплюють в полон моряків у Чорному морі

Російські окупанти звіріють не лише на суші, а й у морі. Вони відкривають вогонь навіть по цивільних кораблях.

Чорноморський флот Росії більше нагадує піратів, які вбивають мирних та захоплюють в полон моряків.

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В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків,

– розповіли в генштабі ЗСУ.

Окрім цього, в акваторії Чорного моря зафіксували рух десантного загону Чорноморського флоту Росії у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів. Вони курсують у напрямку Одеси.