Окупанти знову вгатили зі ствольної артилерії по Нікополю: була загроза повторних ударів

російські окупанти у ніч проти 15 серпня знову обстріляли Нікополь. Також у місті знову була загроза ракетних ударів.

Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко приблизно о 1 ночі. Додамо, в ніч проти 11 серпня росіяни "Смерчем" атакували портову інфраструктуру Миколаївщини.

Читайте також Розслаблятися рано, – в ОК "Південь" оцінили ворожі запаси високоточної зброї

Окупанти знову атакували Нікополь

Євген Євтушенко повідомив, що по місту вдарили ствольною артилерією.

Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувайте в укриттях,

– повідомив Євтушенко.

Відбій тривоги в Нікопольському районі пролунав о 5:40 ранку. На щастя, до цього часу жодних обстрілів більше не було.

Навіщо окупанти активно б'ють по Нікополю

За словами Олексія Арестовича, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію.

"Ми на провокації не йдемо. По Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає", – пояснив Арестович.

Коротко про атаку на Нікополь

У ніч проти 11 серпня окупанти вкотре обстріляли "Градами" Нікополь. росіяни пошкодили 7 будівель, 2 школи. На жаль, поранень зазнали 9 людей, загинули 3 цивільних.

Окрім того, зафіксовано атаку по Великій Костромці. Проте там минулось без жертв.

10 серпня окупанти знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Дивіться також – окупанти жорстоко з "Градів" обстріляли Нікополь: відео