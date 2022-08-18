Окупанти намагалися прорватися в напрямку Бахмута, але не мали успіху та відійшли

російські військові не полишають надій захопити місто Бахмут. Окупанти 18 серпня пішли у черговий штурм, однак отримали відсіч від українських сил.

росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ

У Генштабі ЗСУ ввечері 18 серпня повідомили, що ворог наступальними та штурмовими діями намагався прорвати оборону українських військ на Бахмутському напрямку.

До речі Окупанти намагаються покращити тактичні позиції біля Горлівки, – ISW

Окупанти хотіли просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір'я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Та ворог не мав успіху та відійшов.

Загарбники обстріляли населені пункти на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ також повідомили про обстріли з боку росіян на Бахмутському напрямку. Окупанти відкривали вогонь з танків та артилерії різних типів.

Ворог обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне.

Окрім того, загарбники задіяли авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

Ворог хоче захопити Бахмут

російські військові намагаються захопити Бахмут, який має стратегічне значення у битві за Донбаі. Окупанти вже неодноразово йшли на штурм, проте зазнавали невдач.

Зокрема, зранку 18 серпня у Генштабі ЗСУ інформували, що окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір'я – Зайцеве, Семигір'я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве.

Але на жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

Раніше росіяни на Бахмутському напрямку намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС, однак зазнали невдачі і з втратами відійшли.

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