Окупанти відправили понад тонну вкрадених речей з України через Білорусь

Окупанти, які повернулися у Білорусь, масово користуються кур'єрською доставкою, аби відправити до Росії вкрадене в Україні. Вони надіслали додому вже понад тонну різних речей.

Про це розповів керівник проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько в ефірі 24 каналу. Окупанти відправляли речі через відділення російської служби доставки СДЕК у Мозирі.

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У це відділення, за даними очевидців, 2 квітня приїхало від 2 до 4 вантажівок з різними товарами.

Було відправлено більше ніж тонну речей. Найбільші посилки, про які ми знаємо, були сумовані у 400 кілограмів, 200 з чимось кілограмів,

– розповів Мотолько.

Таксисти відмовляються перевозити награбоване

Відомо, що російські військові також намагалися передати вкрадені в Україні речі через таксистів та водіїв міжнародних автобусів, але вони відмовлялися це робити.

Що стало причиною

До цього у Білорусі почали поширювати інформацію, що російські війська, які перебували у Чорнобильській зоні, повертаються через білоруську територію й можуть мати речі, заражені радіацією.

Це спрацювало на таксистів, які здавалося б, готові на все заради грошей,

– розповів Мотолько.

За його словами, на них також могли вплинути фотографії звірства росіян на Київщині.

Відомо, що деякі таксисти таки брали в окупантів награбовані речі для перевезення, але потім просто зникали, аби не допомагати російським військовим.

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