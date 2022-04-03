Окупанти відступають із награбованим, а білоруси навіть не перевіряють, чи від них "фонить"

Росія продовжує виводити частину військ на територію Білорусі. Солдати везуть із собою все награбоване в Україні майно.

При цьому, прикордонники країни-сателіта Кремля взагалі не проводять навіть радіаційну перевірку "гостей". Про це повідомили в оперативному зведенні Стратегічного Комітету ЗСУ 3 квітня.

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Везуть із собою навіть машини

Наша розвідка встановила, що на Сіверщині вже завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.

Контроль, в тому числі радіаційний, прикордонниками Білорусі не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України награбоване майно,

– підсумували в ЗСУ.

Там додали, що до награбованого входять не лише речі. Адже окупаційні війська також викрадали в україні транспорт.

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