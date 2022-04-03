Окупанти відступають із награбованим, а білоруси навіть не перевіряють, чи від них "фонить"
Джерело:СтратКом ЗСУ
Росія продовжує виводити частину військ на територію Білорусі. Солдати везуть із собою все награбоване в Україні майно.
При цьому, прикордонники країни-сателіта Кремля взагалі не проводять навіть радіаційну перевірку "гостей". Про це повідомили в оперативному зведенні Стратегічного Комітету ЗСУ 3 квітня.
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Везуть із собою навіть машини
Наша розвідка встановила, що на Сіверщині вже завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.
Контроль, в тому числі радіаційний, прикордонниками Білорусі не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України награбоване майно,
– підсумували в ЗСУ.
Там додали, що до награбованого входять не лише речі. Адже окупаційні війська також викрадали в україні транспорт.
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